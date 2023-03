Celina Liebmann chce napisać historię ze Stalą Gorzów. 22-latka zadebiutuje w PGE Ekstralidze?

8 marca to bez wątpienia była wiadomość dnia. W Dniu Kobiet gorzowski klub odpalił prawdziwą bombę. Poinformował bowiem że do drużyny Enei Stali Gorzów, która będzie startować w U24 Ekstralidze, dołączyła Celina Liebmann. To najbardziej znana i utytułowana dziewczyna, która ściga się na żużlu.