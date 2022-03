Ceny chleba cię przerażają? Zrób go sam! Proste domowe sposoby na pieczywo. Te przepisy na chleb warto znać

Chleb na zakwasie brzmi pysznie. Zakwas to nic innego jak połączenie mąki z wodą. Wiele gospodyń ma go przygotowanego wcześniej w domu i używa jako bazy do szybkiego wyczarowania chlebka dla całej rodziny. Mając aktywny zaczyn zakwasu wystarczy dodać wody, mąki, soli i ziaren (wg gustu). Niecałą szklankę zakwasu należy połączyć z 400 ml ciepłej wody i 600 g mąki pszennej. Można dodać szczyptę soli i wybrane ziarna, jeśli ktoś chce uzyskać chleb z dodatkami. Wyrobione ciasto należy zostawić pod przykryciem aż wyrośnie. Niektórzy są zwolennikami dodatkowego przetrzymania ciasta w lodówce, np. na noc i pieczenia rano, niektórzy od razu wkładają wyrośnięty bochen do pieca. Czas pieczenia to ok. pół godziny pod przykrywką przy ok. 240 stopniach Celsjusza.

pixabay.com/Alexas_Fotos/zdjęcie ilustracyjne