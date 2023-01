Ceny ciepła wzrosły w Gorzowie o 90 proc., ale mieszkańcy... nie przykręcają kaloryferów

- Czy w związku z podwyżkami cen ciepła gorzowianie zaczęli przykręcać kurki przy swoich kaloryferach? - z takim pytaniem zwróciliśmy się do Wojciecha Dobraka, dyrektora PGE Energia Ciepła - Oddziału Elektrociepłownia w Gorzowie. Postanowiliśmy bowiem sprawdzić, jak mieszkańcy reagują na podwyżki energii cieplnej w Gorzowie.

Dwie podwyżki w Gorzowie

W lipcu 2022, a więc pół roku temu podwyżka wyniosła około 50 proc., co oznaczało wzrost o 40 zł za jednego gigadżula. Od tego roku weszła w życie kolejna podwyżka, tym razem o 27 procent, co - biorąc już pod uwagę taryfę wprowadzoną latem - wiąże się ze wzrostem o 32 zł za gigadżula.

- Na razie nie ma wskazówek, które mówią, że oszczędzamy jeszcze bardziej - mówi nam W. Dobrak. - Braliśmy pod uwagę, że w związku z podnoszonymi cenami odbiorcy będą to robić. Takiej tendencji jednak nie widzimy - mówi dyrektor gorzowskiej elektrociepłowni. Przyznaje jednak, że na takie zachowanie gorzowian wpływ może mieć cieplejsza niż zwykle zima: - Zużywamy mniej ciepła ze względu na wyższe temperatury zewnętrzne.