Ceny niektórych produktów spadły i to o ponad 20 proc.! Za co teraz w sklepach zapłacimy mniej?

Ceny produktów. Co potaniało w ostatnich dniach?

Ze wstępnych analiz GUS wynika, że w styczniu ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,6 proc. (w porównaniu do grudnia) i były o 9,4 proc. wyższe niż przed rokiem. Według raportu "Indeks cen w sklepach detalicznych”, przygotowanego przez UCE Research, Hiper - Com Poland i Grupę AdRetail, wzrost cen dotyczył każdej z 12 analizowanych kategorii produktów (zbadano w styczniu 36 tys. cen m.in. w dyskontach i hipermarketach w całej Polsce). Gdy spojrzymy na konkretne produkty, to okazuje się, że spadły ceny jabłek i to średnio aż o 25,6 proc. (dane “Indeksu cen”).