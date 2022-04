Chcąc jak najlepiej wypaść w Lesznie z Unią, Stal Gorzów odjechała sparing z wrocławianami. Były debiuty

Wystarczy spojrzeć na to, kto wystąpił w tym testmeczu, by stwierdzić, że rezultat tego towarzyskiego spotkaniem - który ze względu na niekorzystną prognozę pogody nie został rozegrany przed sezonem - nie mógł być istotny.

Rację z całą pewnością przyznaliby mu też Norweg Mathias Pollestad oraz Fin Timi Salonen, bowiem mogli zaprezentować swoje umiejętności. Zwłaszcza ten drugi na tle takiej Sparty pokazał, że stać go na wiele. Salonen pokonał nawet Gleba Czugunowa i bez względu na to, jak Rosjanin z polskim paszportem potraktował ten bieg, to warto zwrócić uwagę na tego 20-latka, który tak jak trzy lata młodszy od niego Pollestad jest przygotowywany do występów w Ekstralidze U-24.