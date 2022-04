Chcesz dostać samochód na weekend? To przynieś odpady!

Akcja odbędzie się na placu przed Gorzowskim Rynkiem Hurtowym (tym bliżej ul. Woskowej na Zawarciu). Zacznie się ona o 11.00 i potrwa pięć godzin. Do rozdania za różnego rodzaju odpady będzie około 2 tys. voucherów. Zostaną one podzielone na pięć partii, a w każdej z nich do rozdania będzie po około 400 z nich.

Co można dostać?

Vouchery podzielone zostaną na cztery grupy. To vouchery do instytucji kulturalnych (np. filharmonii), na imprezy rozrywkowe i do lokali gastronomicznych (np. do Dream Burgera) czy na imprezy sportowe. Jest też czwarta kategoria - „inne”. Do niej zalicza się np. voucher do salonu sukien ślubnych czy voucher możliwość pojeżdżenia przez weekend ekologicznym oplem mokką.

Jak dostać taki voucher? Z jednej strony trzeba liczyć na łut szczęścia. Choć vouchery są przygotowane dla każdego uczestnika, to będzie on je losował, wybierając kopertę.