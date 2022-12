Chcesz mieć cieplej w mieszkaniu? Gorzów dostał pieniądze na Twój remont

- To taki prawie mikołajkowy prezent - mówił w poniedziałek 5 grudnia Mariusz Herbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przed południem w gorzowskim magistracie podpisywał on umowę z miastem na dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie.

Dla kogo ten program?

Z pieniędzy będzie mogło skorzystać kilkadziesiąt osób. Ile dokładnie? To już będzie zależało od tego, jakie prace będą one chciały wykonać oraz od tego, ile zarabiają.

Jeśli w gospodarstwie domowym dochody nie przekraczają 120 tys. zł na rok, będzie można liczyć na dofinansowanie do 30 proc. inwestycji (maksymalnie 15 tys. zł).

Na dofinansowanie do 60 proc. (maksymalnie 25 tys. zł) będą mogły liczyć gospodarstwa jednoosobowe, w których dochód nie przekracza 2 342 zł miesięcznie oraz gospodarstwa wieloosobowe, w których dochód wynosi do 1 673 zł na osobę.

Będzie można postarać się także o dofinansowanie 90 proc. (maksymalnie 37,5 tys. zł). O nie będę mogły ubiegać się rodziny, w których dochód wynosi do 900 zł oraz osoby żyjące samotnie, które nie mają więcej niż 1 260 zł.