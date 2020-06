Chcesz mieć psa? Te urocze psiaki czekają w schronisku na nowy dom

Dodaje, że z każdym chętnym, który chce stworzyć dom dla zwierzaka, rozmawia się indywidualnie, żeby doradzić, jaki pies pasuje do jakiej rodziny. - Owszem, są też psy, które mogą mieszkać w budzie na zewnątrz. Ale są też takie, które już u nas bardzo przeżywają, to że muszą mieszkać w kojcu - tłumaczy I. Kunicka. Ale zaprasza wszystkich chętnych.

- Zanim oddamy któregoś do adopcji, sprawdzamy do jakich warunków ma trafić. Na pewno nie oddajemy zwierząt na łańcuch - mówi Iza Kunicka ze schroniska Azorki.

W tej chwili w gorzowskim schronisku Azorki przy ul. Fabrycznej mieszka 70 psów. To pieski różnej wielkości i w różnym wieku.

Psy tylko po sterylizacji

Do adopcji wydawane są tylko psy po zabiegu sterylizacji/kastracji. Jeśli wybrany psiak jest przed zabiegiem, należy zgłosić chęć adopcji i zostawić dane kontaktowe w biurze schroniska. Wówczas psiak jest na liście oczekujących na zabieg a kilka dni po nim będzie można go adoptować. Zostaje wtedy podpisana umowa adopcyjna, właściciel otrzymuje zaświadczenie o szczepieniu psa oraz dowód wpłaty w postaci paragonu. Jeśli pies miał założoną książeczkę lub paszport (zwykle gdy został oddany przez byłego właściciela) również go otrzymacie.

Cennik schroniska Azorki w Gorzowie: