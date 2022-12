Chcesz obejrzeć spektakl za darmo? Teatr w Gorzowie wystawi go przy okazji gali nagród kulturalnych

- Zapraszamy mieszkańców, abyśmy wspólnie mogli cieszyć się z nagrodzonymi - mówił w środę 7 grudnia Jan Tomaszewicz, dyrektor gorzowskiego Teatru Osterwy. Zapraszał na galę wręczenia Złotego Dukatu Lubuskiego i Nagrody Kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego. Rozpocznie się ona w piątek 9 grudnia o 17.00. Przy okazji gorzowianie będą mogli obejrzeć spektakl „Po prostu miłość”. jest on koncertową formą fragmentów trzech spektakli: „Kochać”, „Tango Piazzolla” oraz „Paryż i Ty”. By zobaczyć spektakl, wystarczy przyjść jutro do teatru.

Jeśli chodzi o samą galę, to każda z nagród trafi do trzech laureatów. Kto ma szansę nimi zostać? Kandydatami do Złotego Dukatu Lubuskiego są: Roman Czarnecki, Wojciech Brodziński, Alfred Siatecki, Katarzyna Truszkiewicz oraz firma Enea. Kandydaci do nagród kulturalnych marszałka to: Hanna Kowalik, Piotr Szubert, Joanna Pisarewicz, Robert Rudiak, Fundacja Tłocznia, Małgorzata Bukowicz, prof. Marian Bugajski, Wiesław Pietruszak i Maciej Wróblewski.

Nagrody są skierowane do animatorów kultury, artystów czy instytucji, które promują kulturę i angażują się w nią finansowo. W tym roku odbywa się już czternasta edycja konkursu.

