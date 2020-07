Chcesz poznać Olgę Michałkiewicz? Odwiedź strony wioślarki AZS AWF Gorzów w mediach społecznościowych

Media społecznościowe odgrywają coraz większą rolę dla sportowców. Pełnią też wiele funkcji. Michałkiewicz ma tego pełną świadomość.

- Media społecznościowe są dla mnie oknem na świat - mówi akademiczka i dodaje: - Z jednej strony obserwuję sportowców, podróżników, artystów i innych, którzy inspirują mnie swoim działaniem do lepszego życia. Z drugiej strony mogę publicznie dzielić się moimi postępami, sukcesami i przemyśleniami z osobami, które interesują się moją karierą i tym co robię. Chciałabym inspirować młodych ludzi do aktywnego życia,walki o swoje marzenia i nie poddawanie się. Dodatkowo jest to niesamowita pamiątka na przyszłe lata, bym kiedyś po zakończeniu kariery sportowej mogła wspominać poszczególne etapy mojego rozwoju. A oprócz tego, moja rodzina i znajomi mogą wiedzieć na bieżąco co u mnie, nawet gdy nie mamy czasu się zdzwonić.