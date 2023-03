Chcieli ukraść bramkę do piłki nożnej. Mieli pecha, bo na stadionie byli policjanci

Podczas omawiania spraw związanych z zabezpieczeniem meczu, policjanci zauważyli dwie osoby, które niosły bramkę do piłki nożnej. Funkcjonariuszy przerwali spotkanie i ruszyli, by porozmawiać z mężczyznami. Na ich widok policjantów podejrzani najpierw porzucili bramkę, a za zaczęli uciekać i nie reagowali na wezwania funkcjonariuszy - mówi Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.

Złodzieje krótko cieszyli się łupem

Mundurowi szybko zatrzymali mężczyzn. Obaj zostali przewiezieni do komendy. Policjanci ustali, ze podejrzani w wieku 25 i 37 lat weszli na teren obiektów sportowych przy ulicy Olimpijskiej, zabrali bramkę, która stała przy budynkach administracji i przerzucili ją przez płot. Chcieli ją prawdopodobnie zanieść do skupu złomu. Mężczyźni są znani policjantom z innych spraw. Teraz usłyszeli zarzut kradzieży, za co grozi im do 5 lat więzienia. Warta 3 tysiące złotych bramka wróciła do właściciela i nadal będzie służyć piłkarzom.

Zobacz również: