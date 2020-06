Cheridene Green zostaje w AZS AJP Gorzów na nowy sezon Energa Basket Ligi Kobiet. To niespodzianka! Ale odchodzi z klubu Wiktoria Keller

Cheridene Green w sezonie 2019/2020 w EBLK notowała średnio 14,1 punktu i 8,6 zbiórki, a w EuroCup było to odpowiednio 12,4 punktu i 8,6 zbiórki.

Dariusz Maciejewski o Cheridene Green

- Cheridene od samego początku wyraziła chęć gry w naszym zespole w kolejnym sezonie. My również byliśmy tym zainteresowani, więc wiedziałem, że dojdziemy do porozumienia. Trochę to wszystko trwało, z różnych względów, ale najważniejsze, że to wszystko już za nami – powiedział trener Dariusz Maciejewski.

Dlaczego trener Maciejewski chciał w kolejnym sezonie widzieć w swojej talii Brytyjkę? - Cheri była jedną z najlepszych zawodniczek, nie tylko w naszym zespole, ale również była jedną z najlepszych w całej lidze na swojej pozycji. Po bardzo dobrym sezonie otrzymała wiele propozycji gry w Europie, więc tym bardziej się cieszę, że to my będziemy oglądać jej grę na Chopina. Cenię ją nie tylko jako koszykarkę, ale także jako osobę. To bardzo koleżeńska dziewczyna, zawsze grająca dla zespołu. Co roku staramy się zatrzymać jedną zawodniczkę zagraniczną na kolejny sezon, by pomogła zaaklimatyzować się w mieście naszym nowym zagranicznym zawodniczkom oraz mogła je wspomóc podczas wprowadzania ich w elementy taktyczne naszej gry. Po podpisaniu tego kontraktu jestem już spokojny o strefę podkoszową w naszej drużynie – dodał trener AZS AJP Gorzów.