Chłopak z Zakanala właśnie został biskupem. Mianował go papież Franciszek

Ksiądz kanonik Adrian Put ma niespełna 44 lata. Wychowywał się na gorzowskim Zakanalu, gdzie chodził do Szkoły Podstawowej nr 4, a następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Deszcznie.

Święcenia kapłańskie przyjął w 2004 roku. Tuż po nich rozpoczął posługę w parafii Najświętszej Maryi Panny w Lubsku, gdzie pracował do 2009. Przez kolejne dwa lata był wikariuszem w parafii Pierwszych Męczenników Polski.

We wrześniu 2011 został redaktorem odpowiedzialnym za „Aspekty”, czyli diecezjalny dodatek to tygodnika „Niedziela”. Równolegle się dokształcał. Cztery lata później uzyskał tytuł doktor nauk teologicznych.

W 2018 został wyróżniony tytułem kanonika, a od początku sierpnia 2021 był proboszczem parafii św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze, czyli konkatedry.