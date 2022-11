Choć grały ze słabeuszem, kibice i tak przyszli. Zobacz, kto był na meczu koszykarek AZS AJP Gorzów - MKS Pruszków

Ci, którzy dotarli do obiektu, z pewnością tego nie żałowali, bo mogli obserwować za 30 lub 20 zł obserwować niepokonany jak dotąd w tym sezonie team, z takimi gwiazdami światowej koszykówki jak Alanna Smith, która od tej kampanii występuje w PolskiejStrefieInwestycji Enei Gorzów. A takie zagrania jak to francuskiej rzucającej obrończyni Zoe Wadoux właśnie do wspomnianej silnej skrzydłowej z Australii na pewno przyciągnie jeszcze więcej sympatyków basketu. Tego nie da się opisać, takie akcje trzeba widzieć na własne oczy.