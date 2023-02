Chodzi o to, żeby zdobyć serce własnego dziecka. Rodzice w Gorzowie mogą liczyć na pomoc

- Te warsztaty to próba odpowiedzi na to, co dzieje się ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. A rozwiązanie problemu jest bliżej niż nam się wydaje – mówi Bogdan Olechnowicz. Jest psychologiem i prezesem fundacji Przebaczenie i Pojednanie, a także współorganizatorem cyklu warsztatów „Budowanie więzi z własnym dzieckiem”. Rozpoczną się one 4 marca i będą się składać z ośmiu spotkań, które odbywać się będą co dwa tygodnie. Zakończą się one 17 czerwca.