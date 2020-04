Chorych nie przybywa. Wiemy, ile testów robią w Gorzowie

- W ostatnich dniach średnio wykonywanych było natomiast 150 testów dziennie – mówi nam Aleksandra Chmielińska-Ciepły, rzecznik wojewody lubuskiego. Dodaje, że testy były robione m.in. w domach pomocy społecznej czy wśród personelu medycznego oraz oczywiście u osób, u których podejrzewano koronawirusa. Można więc z tego wysnuć wniosek – robimy to w redakcji GL, nie robią tego urzędnicy – że w Lubuskiem trudno zarazić się wirusem.

Z 82 przypadków odnotowanych od 4 marca (to wtedy pojawił się u nas tzw. pacjent zero), prawie połowa to ozdrowieńcy. Z koronawirusa wyleczonych jest 36 osób. To oznacza, że aktualna liczba chorych wynosi u nas 46.