"Ciepły guzik" w gorzowskich autobusach przestanie działać. Dlaczego?

„Ciepły guzik” został wprowadzony w gorzowskich autobusach 1 października 2019. To przycisk, który jest w pobliżu drzwi w autobusie. Został on „oddany do dyspozycji” pasażerów, by sami mogli decydować o otwarciu drzwi do pojazdu. Chodziło o to, by kierowca nie otwierał niepotrzebnie drzwi, jeśli przez nie nie wchodziłby lub wychodziłby żaden z pasażerów. Takie rozwiązanie powoduje, że ciepło nie ucieka z autobusu.