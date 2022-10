Co Bartosz Zmarzlik dostał od wojewody w Gorzowie?

- Chciałbym przekazać gratulacje oraz życzenia jako przedstawiciel polskiego rządu w województwie lubuskim. Myślę, że robię to również w imieniu wszystkich Lubuszan. Sądzę też, że jest czego gratulować i z czego się cieszyć - mówił przy okazji spotkania z najwybitniejszym lubuskim żużlowcem wojewoda Władysław Dajczak, który sam jest kibicem żużla, a Zmarzlika dopingował w tym roku m.in. podczas Grand Prix Czech w Pradze.

- Bartek jest naprawdę wyjątkowym zawodnikiem. Wystarczy zacytować wypowiedź jednego z największych żużlowców świata, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy ten wyjątkowy chłopak, mający doskonale przygotowany sprzęt, wyprzedzi Ivana Maugera i Tony’ego Rickardssona. Trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że tak będzie. W czasie zawodów – i ligowych, i w Grand Prix – poziom, który Bartek prezentuje, jest fenomenalny, niektórzy mówią, że jeździ w innej lidze. Cieszę się, że mogę go dzisiaj gościć i złożyć mu gratulacje - podkreślał wojewoda.

W imieniu premiera Mateusza Morawickiego wojewoda zaprosił Bartosza Zmarzlika do złożenia wizyty w Warszawie.