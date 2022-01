Co będzie w miejscu byłych cel w willi Jaehnego? Jej remont dobiega końca

Mural przy przejściu z parku

Uwaga Gorzów: to będzie perełka! Zabytkowa willa Jaehnego przechodzi metamorfozę

- Będzie on dugi na około 55 metrów i wysoki na cztery metry. Przedstawiać będzie historyczną panoramę Gorzowa. Nie będzie to konkretny obraz jednej części miasta, tylko skumulowane w jednym rysunku najbardziej charakterystyczne elementy miasta, jak katedra czy mury miejskie - mówi Korolewicz. Zmiany są też oczywiście wewnątrz willi. W budynku będzie mieścić się Lubuskie Centrum Przedsiębiorczości. Będzie się ono zajmowało m.in. doradztwem gospodarczym. Będzie też pośredniczyło między pracodawcami a młodymi osobami, które mogłyby odbywać praktykę w poszczególnych lubuskich firmach. W willi będą mieścić się też punkty Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Agencji Rozwoju Regionalnego z Zielonej Góry.

W celi będzie izba pamięci

A co będzie w piwnicy, gdzie przez lata mieścił się areszt śledczy?

- To miejsce przeznaczyliśmy na zaplecze, będzie w nim także serwerownia i archiwum. Większość ścian zburzyliśmy i teraz są tam teraz trzy małe sale konferencyjne. Jedna cela została jednak zachowana. Zamierzamy w niej zrobić izbę pamięci i wspólnie z Solidarnością uhonorować tych, którzy spędzili tu w areszcie co najmniej dobę - mówi Korolewicz.

Otwarcie wilii planowane jest na 2 kwietnia, gdy przypadać będzie 18. rocznica rejestracji Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Na przełomie maja i czerwca Lubuskie Centrum Przedsiębiorczości ma już działać pełną parą.

Czytaj również:

Tak zmienia się zabytkowa willa Jaehnego