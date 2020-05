Co dzieje się na Chrobrego, Mieszka I, Sikorskiego i Kostrzyńskiej? Rusza też remont Spichrzowej

Rozpoczęły się już prace organizacyjne na przebudowie ul. Chrobrego i Mieszka I. W poniedziałek 11 maja rusza z kolei remont Spichrzowej. Co słychać na remontach ulic w Gorzowie?

- Przebudowa miała rozpocząć się w środę, dziś mamy czwartek, a oni dopiero ustawiają barierki? Czuję, że z tym remontem będzie tak jak z Sikorskiego. Też będzie się ciągnął i ciągnął – mówiła naszemu dziennikarzowi pani Mirosława. W czwartek 7 maja przed południem przechodziła ul. Mieszka I i Chrobrego. W tym czasie grupa pracowników firmy ZUE, głównego wykonawcy przebudowy obu ulic, odgradzała plac budowy. Robiła to na odcinku od ul. Jagiellończyka do Borowskiego. Już teraz nie można tu wjechać samochodem. Zakaz ruchu samochodów obowiązuje też na ul. Chrobrego – od Borowskiego do 30 Stycznia. Lada moment zamknięty powinien zostać także przejazd przez torowisko na ul. Krzywoustego.

Czytaj także Rusza kolejna duża przebudowa w centrum miasta

Zamknięcie części ul. Mieszka I oznacza, że zmieniła się trasa autobusów linii T2. W tej części miasta jeżdżą one objazdem przez ulice: Kosynierów Gdyńskich i Roosevelta.

Trwa głosowanie... Czy remonty ulic utrudniają Tobie jazdę po Gorzowie? Tak Nie Tylko trochę

Remonty ulicy Spichrzowej W poniedziałek 11 maja rozpocznie się przebudowa kolejnej ulicy w mieście. Drogowcy wejdą na ul. Spichrzową. Zamknięte zostaną dwa odcinki Spichrzowej: od Wodnej do ul. Zaułek oraz od Młyńskiej od ul. Garbary.

- Wyznaczone zostaną objazdy. Objazd do ul. Składowej, dworca PKP i PKS, od mostu Staromiejskiego wyznaczono ulicami: Bolesława Chrobrego, Wybickiego, Łokietka i Estkowskiego, Orląt Lwowskich aż do ul. Dworcowej – informuje Rafał Krajczyński, miejski inżynier ruchu. – Z kolei objazd do mostu Staromiejskiego i Chrobrego poprowadzony zostanie przez ul. Nadbrzeżną. Na czas prowadzenia robót ruch na ul. Nadbrzeżnej na całej jej długości wprowadzony będzie ruch dwukierunkowy, z ograniczeniem prędkości do 30 km/h – dodaje Krajczyński.

Remont ulicy Sikorskiego Kierowcy powinni uważać na także na ul. Sikorskiego. Jej przebudowa powoli zbliża się do końca i coraz częściej na torowisku można zobaczyć tramwaje, które prowadzą testy. Niestety, kierowcy przyzwyczaili się do tego, że tramwaje nie jeżdżą i w okolicach Żabki na wysokości ul. Pocztowej, a głównie w okolicach skrzyżowania z Warszawską i Hejmanowskiej parkują samochody na ulicy tak, że uniemożliwiają przejazd tramwaju. Miejski Zakład Komunikacji apeluje zatem: nie parkujcie na torowiskach.

Czytaj także To cacko będzie woziło pasażerów po Gorzowie

Remont ul. Kostrzyńskiej Prace postępują też na przebudowie kolejnej z gorzowskich ulic. – Obok kościoła przy ul. Kostrzyńskiej zakończone zostały prace archeologiczne i wylana została pierwsza warstwa asfaltu. Praktycznie na całej długości od ul. Dobrej do drogi S3 wylana została ścieżka rowerowa. A przy pętli tramwajowej postawiony został budynek dla motorniczych MZK. Gotowa jest już konstrukcja wiaduktu na przejeździe nad torami kolejowymi na Zatorze – raportują miejscy urzędnicy.

Fabryczna na pewno jednokierunkowa Urząd miasta podjął też decyzję w sprawie ul. Fabrycznej. Przez wiele lat odcinek od dzisiejszego ronda ks. Sadownika w kierunku dawnej Silwany był dwukierunkowy. W czasie niedawnego remontu ul. Śląskiej ruch odbywał się jednak w jedną stronę.

Mieszkańcom takie rozwiązanie się spodobało i poprosili urzędników, by je zostawili. Urzędnicy we współpracy m.in. z GL zapytali gorzowian o zdanie. Mieszkańcy zdecydowanie opowiedzieli się za jednokierunkową ul. Fabryczną. Teraz, by wyjechać z niej w stronę centrum miasta, trzeba skorzystać z ul. Budowlanych lub Waryńskiego, a następnie z ul. Śląskiej i Towarowej lub Wawrzyniaka. Czytaj również:

Deptak koło katedry w Gorzowie Wlkp. nie będzie „betonową pustynią”. Co zostanie tam zasadzone?