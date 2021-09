Co dzień, to nowy przypadek koronawirusa w Gorzowie. Wskaźniki zakażeń |21 WRZEŚNIA

We wtorek 21 września potwierdzono 13 nowych przypadków koronawirusa. Trzy z nich odnotowano w powiecie słubickim, po dwa - w powiecie gorzowskim i w Zielonej Górze, a po jednym w powiatach: krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, wschowskim, żagańskim i w Gorzowie. Ponieważ koronawirus pojawił się też w powiecie międzyrzeckim i wschowskim, które jeszcze w poniedziałek miały nieformalny status powiatów „wolnych od covida”, w tej chwili nie ma żadnego powiatu, który by miał zerowy wskaźnik zakażeń.

Średnia zakażeń poszła natomiast w górę. Aktualnie wskaźnik w regionie wynosi 1,21 os. na 100 tys. mieszkańców.

Pogorszyła się też sytuacja w lubuskich szpitalach. Z czternastu do piętnastu wzrosła liczba zajętych łóżek „covidowych”, a z dwóch do trzech wzrosła liczba pacjentów podłączonych do respiratora.

Jeśli chodzi o statystyki pandemiczne dotyczące całej Polski, to we wtorek potwierdzono 711 nowych przypadków koronawirusa, poinformowano też o 15 zgonach związanych z COVID-19. Żadnego z nich nie było w Lubuskiem.

