Co dziewiąty z nas ma dług. Nie uwierzysz, ile zalega rekordzista w Lubuskiem

- Ten wynik nie powinien być zaskoczeniem. Wyjściowa pozycja naszego regionu, czyli to, że swój majątek musieliśmy budować od zera, plus niskie dochody muszą dać taki efekt. Aspiracje mamy takie same, jak mieszkańcy innych województw. Skoro więc nie mamy tylu pieniędzy co inni, to mamy długi – mówi Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.

W przygotowanym właśnie przez BIG InfoMonitor raporcie o zadłużeniu Polaków nasze województwo – podobnie jak w poprzednich latach - pod względem liczby osób, które mają zaległe zobowiązania zajmuje pierwsze miejsce.

INFORMACJE O LUBUSKICH DŁUŻNIKACH: