Co kłuje w oczy wzdłuż ul. Sikorskiego? Nie tylko murek przy urzędzie!

Nowy chodnik sąsiaduje z sypiącym się murkiem, a pomiędzy płytkami są poobijane betonowe włazy. To aż rzuca się w oczy na remontowanej ul. Sikorskiego w Gorzowie.

- To wygląda okropnie. Cały deptak jest śliczny, ale akurat to miejsce wygląda szpetnie – mówią nam Anna i Paweł Mieszkowie. Spotykamy ich tuż przed magistratem, nieopodal parkingu przy wejściu do sali sesyjnej urzędu. Aktualnie to jedno z bardziej kuriozalnie wyglądających miejsc w Gorzowie. Z nowym chodnikiem wzdłuż ul. Sikorskiego sąsiaduje tu szpetny murek. Ma pewnie kilkadziesiąt lat i sypie się wprost na nowe płyty chodnikowe.

Trwa głosowanie... Jak oceniasz przebudowę ul. Sikorskiego w Gorzowie? Pozytywnie Negatywnie Za wcześnie, by oceniać

W jego sprawie piszą do nas gorzowianie. – To bubel. Czy naprawdę nie można było tego murku odnowić?! Obok tego obiektu trudno przejść obojętnie. Zastanawiam się, komu i czego zabrakło: chęci, wyobraźni, a może pieniędzy? – zastanawia się pani Elżbieta, nasza Czytelniczka, którą szpetny murek kłuł w oczy podczas spaceru z mężem.

- Murek nie mógł być częścią przebudowy ul. Sikorskiego. Chcemy go jednak wymienić. Zrobimy to przy okazji odświeżenia całego parkingu przy wejściu do sali sesyjnej urzędu. Będzie to jeszcze w tym roku Już szukamy na to pieniędzy – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Przy przebudowywanej wciąż ul. Sikorskiego dostrzegamy jeszcze kilka innych „smaczków”. Jeden z nich dotyczy miejsca w rogu skrzyżowania z ul. Chrobrego. Jest charakterystyczne, bo to przejście pod narożnikiem bloku. Na jego ścianie jest mural, przy którym często swoje kramy ustawiają sprzedawcy owoców. W tym miejscu problem jest podobny jak przy urzędzie. Do przejścia pod blokiem z dwóch stron prowadzą nowe chodniki, ale samo przejście wciąż ma starą nawierzchnię, czyli dziurawy asfalt. Ono też aż kłuje oczy.

- To miejsce też planujemy wyremontować. Na razie wciąż jednak trwają prace obok – mówi rzecznik Ciepiela. Wzdłuż ul. Chrobrego, pomiędzy wjazdem w ul. Pocztową a Sikorskiego, powstają właśnie nowe schody do sklepów.

Jeśli trzeba, będą poprawki Co jeszcze powinno pójść do poprawki? Choćby betonowe włazy do studzienek telekomunikacyjnych. Przy pomniku Szymona Giętego ułożono w ostatnich dniach nowe płyty chodnikowe. Cały efekt psuje jednak dosyć mocno obity właz do studzienki.

- Przebudowa ul. Sikorskiego wciąż trwa. Jeszcze nie było przeprowadzonych odbiorów. Jeśli w różnych miejscach będą takie niedoróbki, nakażemy wykonawcy poprawę – mówi rzecznik Ciepiela.

Przebudowa ul. Sikorskiego zmierza do finału. Oficjalnej daty zakończenia prac jednak nie ma.

Czytaj również:

Centrum Gorzowa w korkach. Czy po przebudowie ul. Sikorskiego będzie tak już na stałe? WIDEO: Gorzów. Pod ulicą Sikorskiego był szkielet z XV wieku