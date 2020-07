Co kryje ulica Spichrzowa? Czy to znalezisko z XIV wieku?

Trwa przebudowa ul. Spichrzowej w Gorzowie. Na wysokości ul. Łazienki natrafiono na dwa rzędy murów. Jeden z nich to prawdopodobnie fragment murów miejskich.

- Tu mamy dwa rzędy murów. Jeśli chodzi o pierwszy z nich, to jest budowla, która pewnie została zburzona w połowie XIX w., przed rozpoczęciem budowy linii kolejowej. Drugi to może być relikt muru miejskiego – mówił nam w piątek Stanisław Sinkowski, szef działu archeologii w Muzeum Lubuskim. Archeolodzy są właśnie na wstępnym etapie badań tego, na co natrafiono przy okazji przebudowywania ul. Spichrzowej.

Na wysokości ul. Łazienki oraz kilkadziesiąt metrów dalej w stronę mostu Staromiejskiego robotnicy natrafili na fragmenty murów. Jeśli chodzi o szerokość dzielą je niecałe cztery metry. Jeden z nich znajduje się mniej więcej pośrodku przebiegu ulicy, drugi – pod chodnikiem przyległym do estakady kolejowej.

Mury miejskie w Gorzowie zaczęły powstawać w pierwszych kilkudziesięciu latach istnienia miasta, które zostało założone w 1257 r. Wzmianki o nich były już w latach 20. XIV w. Którędy przebiegały mury od północnej strony Warty, łatwo sobie wyobrazić. Do dziś stoi ich 130-metrowy fragment na wysokości łaźni. Z kolei w trakcie trwającej wciąż przebudowy ul. Sikorskiego natrafiono na pozostałości dwóch bram, przez które wchodziło się do miasta. Dwa lata temu na wysokości urzędu miasta odkopane zostały fragmenty Bramy Santockiej. Z kolei kilka miesięcy temu na skrzyżowaniu z ul. Młyńską natrafiono na Bramę Młyńską.

Czy Warta była bliżej centrum? - A gdzie były mury od strony rzeki i którędy kiedyś płynęła Warta? – pytamy S. Sinkowskiego.

- Na to pytanie chyba nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, bo nie ma tak precyzyjnej dokumentacji kartograficznej, która by to wskazywała. Mówiło się, że był on w miejscu, gdzie teraz stoi estakada i że ucierpiał on, gdy ją budowano. Możliwe, że Warta dochodziła do miejsca, gdzie dziś mamy estakadę. W XVIII w. mieliśmy bowiem regulację Warty i Noteci.

Przy odkopanych murach natrafiono też na fragment budynku, w którym prawdopodobnie było więzienie. – Być może zachowały się nawet elementy związane z przetrzymywanymi w nim nieszczęśnikami. To się jeszcze okaże. Jesteśmy na początkowym etapie badań. Nie prowadzimy jeszcze prac wykopaliskowych.

- Możliwe, że Warta dochodziła do miejsca, gdzie dziś mamy estakadę. W XVIII w. mieliśmy bowiem regulację Warty i Noteci - mówi Sinkowski. [/polecane]20458199[/polecane] W miejscu, gdzie trwają prace ziemne (pracują tu m.in. gazownicy), natrafiono też na inne ślady historii. – To ceramika XIX-wieczna z czasów, gdy zasypywano to miejsce. Być może podnoszono ten teren, bo Warta zalewała to miejsce – mówi Sinkowski, pokazując nam kolejne znaleziska.

Przebudowa ul. Spichrzowej rozpoczęła się 12 maja i ma potrwać do 30 października. Prace prowadzone są na odcinku od skrzyżowania z ul. Garbary do skrzyżowania z ul. Chrobrego koło mostu Staromiejskiego.

Odkopano krypty i talerze Na ślady historii robotnicy i archeolodzy natrafiają nie tylko w tej części miasta. Trwa już przebudowa ul. Mieszka I i Chrobrego. W centrum miasta natrafiono już na fragmenty starego budynku Arsenału. Z kolei pod ul. Sikorskiego, zwłaszcza w okolicach katedry, znaleziska były niemal co kilka metrów. Ziemia skrywała m.in. krypty grobowe oraz pochówki, studnie. Natrafiono też na piwnicę z porcelaną, w której były też talerze ze swastyką. WIDEO: Gorzów. Ulica Sikorskiego skrywała... filiżanki i talelrze