Co łączy mieszkańców Gorzowa? Katedra! W czwartek promocja wydawnictwa o świątyni

- Zegar wciąż nie działa, bowiem mechanizm znajduje się w naprawie. Trochę potrwa zanim wróci, ponieważ zajmujący się nim specjalista musiał skontaktować się z firmą w Niemczech, która ten zegar produkowała. Musiał zdobyć dokumentację, projekty i według nich dorabiać poszczególne zębatki mechanizmu. Jak zegar wróci, będzie chodził idealnie. Kiedy to się stanie? Tego wciąż nie wiadomo - mówi Zenon Szydłowski, katedralny kościelny. Jest on jednym z bohaterów „Łączą nas ludzie i miejsca”. To cykliczne wydawnictwo, które wydaje Stowarzyszenie św. Eugeniusza de Mazenoda działające przy kościele oblatów z ul. Brackiej. - Chcemy w nim pokazywać ludzi, którzy tworzą historię Gorzowa - mówi nam Anna Jakubowska ze stowarzyszenia św. Eugeniusza.

Jakie kazania słyszy biskup?

Nowy biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej mieszka na plebanii parafii katedralnej przy ul. Obotryckiej. Jednym z wątków rozmowy z nim są kazania i homilie (przypomnijmy: różnią się one tym, że homilia związana jest z objaśnianiem Pisma Świętego, a w kazaniu można poruszać dowolne tematy). W ostatnich latach wiele osób, które nie chodzą do kościoła, mówi, że odeszło, bo w Kościele słyszy się tematy polityczne.

- Przez 18 lat mojego życia kapłańskiego udało mi się dwa razy usłyszeć kazanie typowo polityczne. Natomiast zawsze to były naprawdę lepsze lub gorsze homilie lub kazania. Natomiast, gdybyśmy zapytali szerokie grono odbiorców, co ich denerwuje w Kościele, powiedzą, że tematy polityczne. Nie ma tu symetrii - mówi bp Put.

Co z beatyfikacją bpa Pluty?

Kolejnym z bohaterów jest ks. Dariusz Gronowski, postulator w procesie beatyfikacyjnym bpa Wilhelma Pluty (zmarły w 1986 ordynariusz jest pochowany w przedsionku katedry). On z kolei mówi m.in. o tym, na jakim etapie jest droga naszego kandydata na ołtarze. W 2018 sprawa trafiła do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Ma ona orzec, czy bpa Plutę, który jest już Sługą Bożym, można będzie nazywać Czcigodnym Sługą Bożym (wówczas do tego, by był uznany za błogosławionego, potrzeba będzie cudu za wstawiennictwem bpa Pluty).