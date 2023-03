Co może się zmienić w gorzowskim Ogrodniku? Szkoła zmieni właściciela

- Przejście pod nadzór ministra to z pewnością będzie duża korzyść dla szkoły - mówiła w poniedziałek 6 marca Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Przed południem odwiedziła Zespół Szkół Ogrodniczych, który mieści się w gorzowskim Zieleńcu. Od 1 stycznia 2024 szkoła ma przejść pod nadzór ministerstwa rolnictwa. Gembicka mówiła więc, co może zmienić się w placówce.

- Dla szkoły to jest szansa na modernizację, jeśli chodzi o budynki. To szansa na doposażenie w sprzęt rolniczy. To także szansa na korzystanie z transferu wiedzy, który wiąże się ze współpracą z instytutami badawczymi podległymi ministrowi rolnictwa, z ośrodkami doradztwa rolniczego, z uczelniami rolniczymi, a także z naszymi instytucjami. To też możliwość utworzenia centrum kształcenia ustawicznego dla młodzieży, dorosłych i dla rolników. Na same inwestycje w szkołach rolniczych w tym roku mamy zaplanowane 165 mln zł. Nadzorujemy 61 szkół rolniczych, ta będzie 62. Już cieszę się na tę współpracę – mówiła dalej wiceminister.