Co musisz zrobić, jeśli chcesz mieć parking przed blokiem? Jarosław Miłkowski

Anna Bonus-Mackiewicz jest dyrektorem biura konsultacji społecznych i rewitalizacji, które odpowiada za budżet obywatelski w Gorzowie. Aktualnie trwa już nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2023. Czas na składanie pomysłów jest do 10 lutego. Jarosław Miłkowski Zobacz galerię (10 zdjęć)

Ile kosztuje zrobienie chodnika, a ile miejsca parkingowego? I jak przekonać innych do tego, by one powstały? O tym, jak działa budżet obywatelski rozmawiamy z Anną Bonus-Mackiewicz, dyrektorem biura konsultacji społecznych i rewitalizacji w Gorzowie.