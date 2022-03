Co najlepiej zrobić z olejem po smażeniu? Nigdy nie rób tej jednej rzeczy!

Nie wylewaj oleju do zlewu!

Olej używany w celach spożywczych pod żadnym pozorem nie powinien być wylewany do zlewu lub szerzej ujmując - do kanalizacji. Niestety, niewiele osób sobie zdaje sprawę, że resztki oleju tworzą zatory, a także mogą zanieczyścić wody. Olej rzepakowy, słonecznikowy i oliwa z oliwek, pomimo że są naturalnymi składnikami, to nie powinny też trafić do gleby.

Olej wykorzystywany w celach spożywczych powinien być zlewany do butelek lub słoików i oddawany do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK). Każda gmina ma obowiązek prowadzenia takiego punktu, który ma ułatwić życie mieszkańcom. Czasem dostępne dla obywateli są Mobilne Punkty Odbioru Odpadów.