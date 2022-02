Co piąte polskie dziecko jest wyczerpane i źle się czuje. Rzecznik Praw Dziecka alarmuje. Jak temu przeciwdziałać? Przemysław Zańko

Zbyt rzadka aktywność fizyczna może wpływać na poczucie zmęczenia, a w konsekwencji pogarszać wyniki w nauce. 123RF.com

Badanie jakości życia dzieci i młodzieży wykazało, że znaczna część młodych Polek i Polaków odczuwa dziś brak energii życiowej. Co ciekawe, najczęściej źle czują się dziewczynki. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka sytuację może poprawić zachęcanie młodych ludzi do regularnej aktywności fizycznej, o co szkoły muszą zadbać na równi z rodzicami.