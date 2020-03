Co robią żużlowcy w czasie akcji „Zostań w domu"

Stal Gorzów, wspólnie z serwisem pobandzie.com.pl, zorganizowała zrzutkę (w serwisie zrzutka.pl) na walkę ze skutkami ataku koronawirusa. - Wszyscy widzimy, co się obecnie wokół dzieje. Myślę, że to dobry moment, aby środowisko żużlowe, kibice, kluby czy media w dobrej wierze się zjednoczyły - mówi Marek Grzyb, prezes Stali Gorzów. - Nie po to, by poszukiwać poklasku, lecz by wspierać dotkniętych kryzysem. Wraz z portalem PoBandzie rozpoczynamy zbiórkę charytatywną. Zebrane środki proporcjonalnie podzielimy w zależności od ilości objawów wirusa na szpitale zakaźne w Gorzowie, Zielonej Górze oraz Poznaniu. W tych szpitalach znajdują się osoby potrzebujące wsparcia. Z Poznaniem mamy podpisaną umowę o współpracy. Zielona Góra, ponieważ to też klub lubuski, a jakiekolwiek różnice w postrzeganiu świata nie mają w tej chwili znaczenia. Wreszcie Gorzów, bo nasz klub jest z tego miasta. Myślę, że to ważne, aby pokazać, że w tej chwili nie ma żadnych podziałów.

- Możemy tylko ze strony redakcji dodać, że sytuacja jest trudna i nieprzewidywalna - dodał Łukasz Malaka, menedżer portalu pobandzie.com.pl. - Wszystkich zachęcamy do pomocy i pokazania, że kibice, kluby, sponsorzy czy media stanowią wielką żużlową rodzinę i w sytuacjach ekstremalnych są w stanie nieść pomoc innym.