Co słychać na ul. Żwirowej? Długo jeszcze potrwa ten objazd?

Ulica Żwirowa jest zamknięta na odcinku od skrzyżowania z Błotną do skrzyżowania z ulicami: Kosynierów Gdyńskich, Roosevelta i Słowiańską. Powód? Od kilku miesięcy w ul. Żwirowej układana jest kanalizacja deszczowa. Ma ona zostać połączona z ogromnym zbiornikiem retencyjnym, który został zbudowany pod tzw. placem cyrkowym w Parku Słowiańskim. Prace nad kanalizacją zaczęły się wiele tygodni temu na wysokości cmentarza. Teraz już finiszują. Budowlańcy ułożyli już rury pod dolnym odcinkiem Żwirowej. Niebawem będzie można połączyć je ze zbiornikiem w parku. Wszystkie roboty mają zakończyć się mniej więcej w połowie maja.

Do tego czasu, by dojechać z centrum Gorzowa na cmentarz, w jego okolice lub do Chwalęcic, trzeba skorzystać z objazdu. Prowadzi on m.in. przez ul. Okrzei i Błotną.