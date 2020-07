Co tak teraz kopią przy katedrze w Gorzowie?

Prace przy katedrze rozpoczęły się w tym tygodniu. We wtorek wokół zewnętrznych części ścian prezbiterium robotnicy zaczęli demontować kostkę brukową, która przylegała do świątyni. Dlaczego to robili?

Od czasu, gdy w XV wieku do katedry dobudowywano prezbiterium, znacznie podniósł się poziom placu przy katedrze. To spowodowało, że ziemia przykryła duże kamienie, na których stawiano mury świątyni. Kamienie stanowiły izolację od wilgoci. Przez to, że znalazły się pod ziemią, przez świątynne mury zaczęła przedostawać się woda.