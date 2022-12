Co to będzie za frajda dla dzieci! Mikołaje przypłyną w sobotę kajakami. Gdzie ich przywitać?

Na spotkanie z Mikołajami warto przyjść o 12.00 w rejon mostku nad Kłodawką, który jest na ul. Chodkiewicza.

- Tam będzie można zobaczyć Mikołajów, gdy będą przepływać pod mostkiem - mówi Ireneusz Kalitko ze stowarzyszenia EuroJumelages. Płynącym Mikołajom będzie można towarzyszyć, spacerując wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej, która biegnie przy Kłodawce. Korowód potrwa co najmniej dwie godziny. Na wysokości ul. Borowskiego zatrzyma się on na kilka dłuższych chwil. Z jednej strony, bo trzeba będzie przenieść kajaki z jednej strony ulicy na drugą (w tym miejscu nie ma możliwości swobodnego przepłynięcia Kłodawki). Z drugiej strony na pobliskiej scenie pomiędzy Kłodawką a młynem zaplanowane zostały pokazy cheerleaderek Warty Gorzów oraz występ przedstawicieli Landsberg Familii.

Następnie Mikołaje popłyną do Parku Róż, gdzie będzie rozdawać prezenty. Korowód zakończy się na wysokości mostku pomiędzy parkowym stawem a Kłodawką.