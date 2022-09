Co to będzie za mecz! Stal walczy o złoto, a kibice pożegnają Zmarzlika, który...dogoni Jancarza

Zacznijmy od tego, że mecz Stali z Motorem to pierwsze z dwóch finałowych spotkań finału PGE Ekstraligi. Motor wygrał rundę zasadniczą rozgrywek, w ćwierćfinale pokonał Fogo Unię Leszno, a w półfinale zwyciężył For Nature Solutions Apatora Toruń. Z kolei gorzowianie, zdaniem niektórych, sprawili sporą niespodziankę. Borykająca się z plagą kontuzji swoich zawodników Stal najpierw pokonała w ćwierćfinale Apatora, a następnie odprawiła z kwitkiem drużynę zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa.

Finał ligi to nie wszystko. Już w trakcie spotkania kapitan gorzowian Bartosz Zmarzlik prawdopodobnie przegoni w klasyfikacji wszech czasów Stali Gorzów legendę klubu Edwarda Jancarza.

W 75-letniej historii Stali Gorzów najwięcej punktów w meczach ligowych zdobył dla żółto-niebieskich Piotr Świst (2927 „oczek”). Za nim jest Jerzy Rembas (2626 pkt.) oraz Jancarz (2278,5 pkt.). Tuż za „Eddy’m” jest Zmarzlik. Do tej pory zdobył on 2274 „oczka”, a więc traci on do Jancarza 4,5 pkt. W niedzielę staje on przed szansą dogonienia legendarnego zawodnika Stali.