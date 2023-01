Co to był za bal? Na prawie sto par! To studniówka I LO w Gorzowie

Dlaczego maturzyści z 2023 są tacy wyjątkowi? - Nasza przygoda rozpoczęła się razem. Wy przekroczyliście progi liceum jako pierwszoklasiści, a ja zostałem najpierw wicedyrektorem, a potem dyrektorem – mówił na rozpoczęciu studniówki do swoich uczniów Mariusz Biniewski, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie.

Tegoroczni maturzyści, podobnie jak ubiegłoroczni absolwenci, to też uczniowie, którzy najwięcej ze swojego szkolnego okresu spędzili na nauczaniu zdalnym. – Będziecie to wspominać na zjazdach absolwentów – mówił dyrektor.

Studniówka w I LO. Polonez trwał... 15 minut!

Zgodnie z licealną tradycją to on tańczył poloneza w pierwszej parze. Towarzyszyła mu Lidia Kalembiewicz z IVd. – Od 14 lat tańczy w Małych Gorzowiakach, więc uratowała mnie przed „klapą” w tańcu – śmiał się dyrektor Biniewski. A polonez w wykonaniu uczniów I LO był imponujący. Licealiści tańczyli go przez… kwadrans.