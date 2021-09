Co trzeba zrobić w mieście i Twojej okolicy? Już wybrałeś?

Przypomnijmy, że zagłosować może każdy gorzowianin, który ukończył 13. rok życia. Ma on od dyspozycji cztery głosy: po jednym na zadania z kategorii rejonowej i oświatowej i kolejna dwa na zadania - tzw. twarde i miękkie - w kategorii ogólnomiejskiej. Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną na stronie gorzow.konsultacjejst.pl. Jeśli jednak ktoś potrzebuje pomocy przy głosowaniu, to do piątku działać będą mobilne punkty wsparcia, a mieszkańcom w oddaniu głosu pomogą urzędnicy. We wtorek 14 września taki punkt będzie obok fontanny Motylia na Manhattanie, w środę - na skwerze obok siedziby fundacji Pozytywka przy ul. Krótkiej, w czwartek - naprzeciwko przychodni przy ul. Gwiaździstej, a w piątek - w okolicy skrzyżowania ul. Kostrzyńskiej z ul. Dobrą. Każdy punkt będzie czynny od 14.00 do 17.00.