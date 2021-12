Co trzecia złotówka na inwestycje. Radni przyjęli budżet Gorzowa

- Ten budżet jest budżetem trudnym. Pomimo, że jest on imponujący, bo zawiera ponad 300 mln zł na inwestycje, to na pewno jest budżetem ostrożnym - mówił w czwartek 22 grudnia do radnych prezydent Jacek Wójcicki. Po południu przyjmowali oni budżet na rok 2022. W przeciwieństwie do wielu lat wcześniejszych na samej sesji nie było długiej, ani tym bardziej burzliwej, dyskusji. Przyjęcie budżetu zajęło radnym raptem... kilkanaście minut.

- Mieszkańcy, którzy śledzą sesję przez internet, mogą się temu dziwić. To jest jednak wynik wcześniejszych kilkunastu spotkań prezydenta z radnymi. Jak się znajduje kompromis, to taki jest efekt - mówił Jan Kaczanowski, przewodniczący rady miasta.

Jak wygląda budżet w liczbach? Pierwotnie był on planowany na poziomie 1,066 mld zł. Ostatecznie jednak, po wprowadzeniu przez władze miasta autopoprawek wartych kilkadziesiąt milionów, w przyszłym roku władze miasta zamierzają wydać prawie 1,116 mld zł.

Dochody miasta mają być na poziomie 896,6 mln zł. Oznacza to, że deficyt wyniesie ponad 219 mln zł. Dużo? Finansowo miasto może sobie na to pozwolić, bo aż 130 mln zł pokryje z własnej kasy, a weźmie 89 mln zł kredytu.