Co z budową hali w Gorzowie? Budimex: - Jesteśmy otwarci na dialog

- Najpierw okres pandemii, potem atak Rosji na Ukrainę spowodowały bardzo wysokie wzrosty cen stali, betonu i ropy sięgające średnio 90 proc., ale już np. stali 149 proc. Są to surowce niezbędne do prowadzenia prac i zakończenia inwestycji, przez każdego wykonawcę budowlanego – mówi Michał Wrzosek. Dodaje też: - Jesteśmy otwarci na dialog.

Co na to wykonawca? - Budowa pracuje. Budimex nie zszedł z placu budowy – zaznacza rzecznik Budimeksu. Wykonawca prowadzi obecnie prace zabezpieczające na placu budowy. Mówi nam też o rozmowach ze Słowianką na temat kosztów inwestycji. - Rozmawiamy o waloryzacji umowy z powodu ogromnego wzrostu kosztów materiałów budowlanych jaki nastąpił miedzy 2021 a 2023 rokiem. Załączam wykresy prezentujące te zmiany – czytamy w mailu od rzecznika Budimeksu.

- Budowa nie idzie pełna parą, jak to było do tej pory – mówiła w piątek Joanna Kasprzak-Perka, prezes Słowianki, która formalnie jest inwestorem hali.

Już w pierwszym roku prac wykonawca zmagał się jednak z koronawirusem wśród robotników, a po tym, gdy 24 lutego 2022 Rosja napadła na Ukrainę, pojawiły się kolejne problemy. W marcu 2022 przedstawiciel wykonawcy mówił nam, że wśród robotników jest sporo Ukraińców. I choć niewielka ich część powróciła do ojczyzny, to ci, którzy zostali, myślami – co zrozumiałe – byli jednak przy swoich bliskich na Ukrainie. Już wtedy było wiadomo, że hala nie zostanie oddana na czas.