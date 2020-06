Co z budową stadionu? Będzie drugi przetarg!

- Nowy przetarg rozpiszemy jak najszybciej. Postaramy się, by było to jeszcze w lipcu – mówił nam we wtorek 30 czerwca Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Gorzowski magistrat właśnie unieważnił przetarg na stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasińskiego. Na razie jest tu tylko stadion piłkarski Warty Gorzów. Po zmianach ma tu być ośmiotorowa bieżnia lekkoatletyczna, której dotychczas brakowało w mieście, obiekt zyska też nowe trybuny. Będzie miał też oświetlenie, dzięki czemu mityngi lekkoatletyczne będą mogły odbywać się także wieczorem.

W środku bieżni będzie "wpisane" pełnowymiarowe boisko piłkarskie. Po zakończeniu budowy, piłkarze Warty będą więc mogli znów rozgrywać swoje mecze w "domu".