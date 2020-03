Co z Dniami Gorzowa, gdy na scenie jest koronawirus?

- Termin Dni Gorzowa jest tak odległy, że na razie nawet zajmujemy się świętem miasta. Procedury związane z organizację wszystkich imprez w mieście zostały wstrzymane. Co zrozumiałe, w mieście są teraz ważniejsze sprawy. Do tematu Dni Gorzowa i innych imprez w mieście będzie można wrócić, gdy już minie epidemia koronawirusa – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Wśród radnych pojawiły się już głosy, by z Dni Gorzowa w tym roku zrezygnować, a zaoszczędzone pieniądze (to około 1 mln zł) przeznaczyć na pomoc przedsiębiorcom, którzy ucierpią z powodu epidemii. Taki pomysł ma przewodniczący rady Jan Kaczanowski. Jesienią zeszłego roku, gdy ekonomiści zapowiadali „jedynie” spowolnienie gospodarcze – nikt wtedy nie mówił o koronawirusie – zaproponował on, by Dni Gorzowa skrócić z trzech do dwóch dni. Po głosach mieszkańców (gdy zrobiliśmy sondę na gazetalubuska.pl, za skróceniem święta miasta była ponad połowa głosujących), prezydent Jacek Wójcicki podjął decyzję o skróceniu Dni Gorzowa.