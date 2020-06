Co z I Komunią świętą? Kiedy się odbędzie? Może w wakacje?

Uroczystości I Komunii świętej co roku odbywały się w pierwszej połowie maja. W tym roku z powodu epidemii zostały one odwołane już kilka tygodni przed terminem. Nic jednak dziwnego. Jeszcze w święta wielkanocne w kościołach mogło przebywać co najwyżej pięciu wiernych, a limit osób w świątyniach został zniesiony dopiero w ostatnich dniach maja.

Teraz do kościołów może już wejść dowolna liczba wiernych. Czy oznacza to, że już lada moment będzie można zorganizować w nich I Komunię świętą?