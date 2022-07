Co za auta! Gorzów na trasie rajdu pojazdów zabytkowych

- To rajd wymyślony w 2020 roku w dobie głębokiego COVID-u, gdy nic nie można było zorganizować. Wymyśliliśmy sobie trasę 1 tys. km z Jawora do Władysławowa. Podzieliliśmy to na cztery etapy, pomysł chwycił - mówił nam w niedzielę Andrzej Giera, prezes Jaworskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji.

W tym roku rajd wyruszył ze Sprembergu w Niemczech poprzez Gorzów, Stargard, szczecinek, Czerniejewo, Oławę z metą w Jaworze. W rajdzie bierze udział 27 załóg z Polski, Niemiec i Holandii. Do Gorzowa przyjechali m.in. właściciele zabytkowych opli, warszaw, mercedesów. Zobaczcie je w naszej galerii.

Kto nie miał okazji zobaczyć zabytkowych samochodów w niedzielę, okazja do tego będzie jeszcze w poniedziałek 25 lipca. O 8.45 pojazdy wyruszą w trasę z bulwaru nadwarciańskiego przy Wildomie.

