Co za cuda kryła ziemia w Gorzowie! Archeolodzy opowiedzą Wam o każdym z nich

- Mamy nadzieję, że na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a jeśli nie, to wspólnie ze zwiedzającymi zastanowimy się nad tym, co widzimy i co kryje nasza gorzowska ziemia – mówi Stanisław Sinkowski, kierownik działu archeologii w Muzeum Lubuskim. Zaprasza na tzw. kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Kolejny wiek z archeologią”. Pokazuje ona to, co – najczęściej przy okazji różnych inwestycji – znaleziono pod powierzchnią ziemi. A znalezisk jest bardzo dużo!