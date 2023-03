Co za Dzień Kobiet! Stal Gorzów zakontraktowała Celinę Liebmann! Będzie jeździła w U24 Ekstralidze

To 22-letnia Niemka, która od kilku lat ściga się – i to z powodzeniem! – na żużlu. W sezonie 2022 została pierwszą kobietą, która wystąpiła w indywidualnych mistrzostwach świata juniorów (czyli SGP2). Wystartowała w dwóch rundach – w Pradze oraz w Toruniu.

Celina Liebmann będzie jeździła w barwach Enea Stali Gorzów w U24 Ekstralidze. To rozgrywki, w których startują zawodnicy do 24. roku życia. Rozpoczną się one 18 kwietnia, a w i kolejce Stal pojedzie na mecz do Lublina. Pierwszy domowy mecz Stali U24 został zaplanowany na 25 kwietnia, a rywalem będzie zespół z Częstochowy.