Co za historia! Gorzów trafił do podcastu. "Falubazy budowały wam estakadę"

Kto wpadł na Kobylą Górę?

Podcast nagrywany jest już od prawie dziesięciu miesięcy. Do tej pory miał już kilkadziesiąt odcinków. Gorzów stał się bohaterem 44. jego odsłony. Nie bez powodu. Autorzy podcastu chcieli bowiem opowiedzieć o tym, skąd wzięła się nazwa Gorzów i jak to się stało, że miasto nie jest dziś… Kobylą Górą (taka nazwa na określenie miasta pojawiała się na powojennych mapach kolejowych).

Pierwszym polskim mieszkańcom nazwa nie przypadła jednak do gustu. Już w 1946 wcześniejszy niemiecki Landsberg (an der Warthe) był Gorzowem. Co ciekawe – i to też można usłyszeć w podcaście – Polacy nazywali Landsberg Gorzowem już w XVIII wieku.