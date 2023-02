Co za koncert! Closterkeller zagrał w Kłodawie

Jak to się stało, że Anja Orthodox i spółka zawitała do podgorzowskiej Kłodawy? Jesienią zeszłego roku Closterkeller wyruszył w trasę z okazji 30-lecia swojej drugiej płyty „Blue”. Seria koncertów ominęła jednak północno-zachodnią Polskę. Zespół na prośbę fanów postanowił więc zrobić „bonus-tour”. W ostatni weekend karnawału przyjechał zatem do Lubuskiego, gdzie zaplanował koncerty w Zielonej Górze, Słubicach i Kłodawie. W kolejny weekend (24-26 lutego) zagra natomiast Zachodniopomorskiem. W planach są koncerty, kolejno, w Szczecinie, Kołobrzegu i Chojnicach.

"Blue" razy dwa

Podczas koncertu w Kłodawie zespół w większości zagrał utwory z płyty „Blue”, która – co warto przypomnieć – miała dwie edycje. W 1992 ukazała się wersja anglojęzyczna, a siedem lat później – wersja z utworami zaśpiewanymi po polsku.