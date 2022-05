Co za miejscówka na kawiarnię!?! Będzie z niej widok na Park Róż

- To miejsce pewnie będzie cieszyło się sporą popularnością. Przed wielu laty, gdy koło centrali rybnej była lodziarnia, to ustawiały się do niej ogromne kolejki - mówiła nam pani Dorota, która spotkaliśmy u zbiegu ulicy Strzeleckiej i Starej (to uliczka między Pocztową a Strzelecką). W parterze stojącego tutaj bloku - w miejscu, gdzie kiedyś był m.in. złotnik - właśnie trwają już przygotowania do otwarcia nowej kawiarni.