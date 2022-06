Co za piękne auta i motocykle przyjechały na plac Grunwaldzki!

- To wystawa samochodów klasycznych, zabytkowych oraz motocykli. Co chwilę ktoś przyjeżdża, a właściciele pojazdów wymieniają się doświadczeniami - mówił nam Krystian Sudak z Automobilklubu Gorzowskiego, który zorganizował pokaz.

Co można było zobaczyć na placu Grunwaldzkim? - Są między innymi motocykle z lat PRL-u, m.in. romet ogar, WSK czy Sokół 125 - jeden z najstarszych motocykli, który porusza się po Gorzowie. Są też auta: mały fiat, duży fiat, fordy, skody, audi, mustangi - wyliczał nam K. Sudak.

Jak prezentowały się pojazdy, zobaczcie w naszej galerii.

