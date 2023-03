Co za śpiochy w parku! Był Dzień Snu, więc biegali i chodzili… w piżamach

Parkrun to inicjatywa ogólnoświatowa. Rozpoczęła się w Wielkiej Brytanii i zatacza coraz szersze kręgi. Kilka lat temu dotarła także do Gorzowa.

- Poświęcona jest ona biegaczom i chodziarzom oraz każdemu, kto chce się w sobotę poruszać. To inicjatywa, dla tych, którzy chcą zrobić coś dla siebie, nie tylko dla zawodowych biegaczy – mówi nam Ewa Klej, jedna z organizatorek gorzowskiego parkrunu.

Parkrun odbywa się co tydzień. Do przebiegnięcia lub przejścia jest 5 km. W Gorzowie biegacze i chodziarze spotykają się co sobotę o 9.00 przy fontannie w parku Kopernika.