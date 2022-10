Co za spotkanie! Bartosz Zmarzlik i Robert Lewandowski w Barcelonie

Zmarzlik ze swoim teamem i znajomymi wybrał się do Hiszpanii, gdzie oglądał mecz FC Barcelony z Villareal. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny Roberta Lewandowskiego 3:0.

- Wielkie dzięki za spotkanie. To była naprawdę przyjemność porozmawiać, a potem podziwiać Cię w trakcie meczu FC Barcelona. Gratulacje za zwycięstwo, no i oczywiście za dwie brameczki - napisał na swoim profilu na Facebooku Bartosz Zmarzlik, wychowanek Stali Gorzów, trzykrotny mistrz świata na żużlu.

Obaj sportowcy znają się doskonale. Lewandowski to najpopularniejszy polski piłkarz. Zmarzlik to najpopularniejszy żużlowiec. A piłka nożna i żużel uchodzą za dwie najbardziej popularne w Polsce dyscypliny. Nic zatem dziwnego, że Zmarzlik z Lewandowskim co roku rywalizują w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” o tytuł najlepszego sportowca w Polsce. Prawie trzy lata temu wychowanek Stali wygrał nawet plebiscyt, wyprzedzając właśnie Lewandowskiego.